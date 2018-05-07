بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم (الاثنين) أعمال اجتماع الدورة الـ91 للجنة الدائمة للإعلام العربي، برئاسة رئيس اللجنة والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته التاسعة الذي يعقد غداً الثلاثاء برئاسة المملكة.ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الاجتماعات الذي يتضمن مجموعة من البنود التي تتصل بالقضية الفلسطينية، وميثاق الشرف الإعلامي وتحديث الإستراتيجية الإعلامية العربية الحالية، وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، ومن أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنفيذاً لقرارات القمة العربية الأخيرة في مدينة الظهران بالمملكة "قمة القدس".كما يشمل جدول الأعمال دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وكذلك متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، ويوم الإعلام العربي، وجائزة التميز الإعلامي العربي.وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام المحور الفكري للدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يُستجد من أعمال الدورة العادية الـ48، والخطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واختيار عاصمة الإعلام العربي، والمشاركة العربية (جامعة الدول العربية) كضيف شرف في الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.