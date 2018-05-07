أعلنت الشرطة الإندونيسية، ضبط ثلاثة إرهابيين يشتبه أنهم خططوا لتنفيذ هجمات ضد قوات الشرطة المحلية.وقال المتحدث باسم الشرطة ستيو واسستو، إن المسلحين خططوا لتنفيذ هجمات على أقسام الشرطة بمدينة (بوكور) في مقاطعة (جاوة) الغربية، من بينها تفجير انتحاري، والاعتداء على شرطي بنقطة مرورية.وأضاف المتحدث، أن عمليات الضبط تمت بمدينة (بوكور) بواسطة فريق خاص من قوات مكافحة الإرهاب، كما تمت مصادرة مواد متفجرة بصحبة المتهمين.يذكر أن إندونيسيا شهدت عددًا من هجمات الإرهابيين، كان أشهرها تفجيرات جزيرة بالي السياحية عام 2002، التي أسفرت عن مقتل 202 شخص معظمهم من الأجانب.