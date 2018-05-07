استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم (الاثنين)، الأمراء، والعلماء والمسؤولين، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد، والأمير تركي العبدالله الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير سلطان بن منصور بن هذلول، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله، والأمير طلال بن عبدالله بن فيصل، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، والمستشار بإمارة منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، والأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.