بمشاركة قانونيين سعوديين، تنطلق غدا في لندن فعاليات الدورة الثانية لملتقى صناعة الرياضة والترفيه والقانون والرياضة والاستثمار، الذي يأتي في إطار الجهود التنموية المتواصلة التي تبذلها المملكة ضمن رؤية 2030.وقد تم اختيار المهندس رائد أبو زنادة رئيس لجنة الفعاليات والترفيه في الغرفة التجارية، ضيف شرف الملتقى ومتحدثاً رئيسياً فيه.ويناقش الملتقى الذي يعقد على مدى يوم واحد بفندق هيلتون بارك لين لندن -بشراكة إستراتيجية مع The Sports Group-، تأثير وسائل الإعلام والتقدم التكنولوجي على صناعة الرياضة كأحد أبرز محاور الملتقى، وكذا تأثير حقوق البث التلفزيوني على الاقتصاد الرياضي، وكيفية وأسباب شراء نادٍ رياضي، إضافة إلى منهجية إدارة الاستثمار في الأندية والاتحادات الرياضية.وأكد مستشار رئيس الهيئة الدولية لقانون الرياضة لشؤون التطوير والعلاقات الدولية المحامي ماجد قاروب، أن الاهتمام الكبير بالملتقى يعكس الحاجة الماسة إلى الاستثمار في صناعة الترفيه والرياضة والثقافة، وكذا الدور المحوري للإعلام في إلقاء الضوء على هذه الصناعة الواعدة.