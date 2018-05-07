رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية للمراكز الميدانية في المنطقة، ومستوى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن منطقة الحدود الشمالية ستشهد اليوم (الاثنين) نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتأثر فيها مدى الرؤية الأفقية مع توقعات بهطول أمطار رعدية، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة حتى يوم الجمعة القادم.ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، المواطنين والمقيمين، إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات للدفاع المدني والأرصاد حرصاً على سلامتهم.وشدد على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة، مؤكداً ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.