لقي ثلاثة يمنيين حتفهم بينهم امرأة، إثر القصف العشوائي لميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل المواطنين في منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب.وذكر مصدر يمني محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ‏المواطنين أحمد عبدالله الباخش الصقري وعلي صالح علي الصقري استشهدا جراء استهداف الميليشيا منزلهما بقذيفة هاون في قرية آل الصقور بمنطقة قانية، واستشهدت امرأة برصاص قناص تابع للميليشيا في قرية آل أحمد في محيط منطقة قانية.وتلجا ميليشيا الحوثي إلى القصف العشوائي بالمدفعية والكاتيوشا على منازل المواطنين بعد الهزائم التي تتلقاها في المناطق التي يتم دحرها منها.