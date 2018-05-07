أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة على سكاكا تشمل القريات وطبرجل و دومة الجندل والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة 03:00 اليوم (الأثنين) إلى الساعة 20:00 من يوم غد (الثلاثاء)، وتتمثل هذه التنبيهات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية خاصة خلال النهار.ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية، كما حذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.كما أعرب عن أمله من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيا السلامة للجميع.