«عكاظ» (الرياض)أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام 1440/1439 - 2018، بكمية 545 ألف طن من القمح الصلب.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الحاجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثانية لهذا العام خلال الفترة يوليو - أغسطس 2018، بواقع تسع بواخر، موزعة على ست بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 365 ألف طن، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 180 ألف طن.
وأفاد بأنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وتم ترسيته على عدد سبع شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.