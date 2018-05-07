تختتم الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم، مشروع البرامج التدريبية النسائية يوم غد الثلاثاء 1439/8/22، التي تستهدف منسوبات ديوان الوزارة من شاغلات الوظائف الإدارية والتعليمية، ورؤساء الأقسام، وفئة الصم والبكم، ومشرفات الأمن والعقود والشركات، حيث انطلق المشروع قبل ثلاثة أشهر في القسم النسائي في مبنى الوزارة.وأوضحت المشرفة على القسم النسائي بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، أماني الرشيد أن المشروع اشتمل على 24 دورة تدريبية موزعة على خمسة برامج مختلفة، وقد بلغ عدد الملتحقات بالبرامج ما يقارب 500 متدربة.وأضافت أماني أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص إدارة الموارد البشرية، ممثلة في المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بدر بن محمد البريدي، على كل ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل وتطوير منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم، نظراً لدورهم الأساسي في تحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ مهماتها وكل ما يهدف ويواكب رؤية المملكة 2030 من خطط تطويرية مستمرة.واشتملت البرامج التدريبية على الموضوعات التالية: «الإبداع الوظيفي»، وقد تضمن خمس مراحل بلغ عدد المتدربات فيها ما يقارب 100 متدربة، وتم تخصيص المرحلة الأخيرة منها للإداريات من فئة الصم والبكم العاملات بالوزارة، بالتعاون مع مترجمة من مركز الاتصال الوطني لخدمة الصم.وكان الموضوع الثاني عن «إستراتيجية إدارة الوقت» وقد بلغ عدد المتدربات فيه 100 متدربة تمَّ توزيعهن على خمس مراحل.أمَّا الموضوع الثالث، فاستعرض «مهارات التعامل مع ضغوط العمل»، وبلغ عدد المتدربات فيه 100 متدربة تمَّ توزيعهن على خمس مراحل، والبرنامج الرابع للدورات كان بعنوان «اتخاذ القرار وحل المشكلات»، وشارك فيه 100 متدربة تمَّ توزيعهن على خمس مراحل.وكان موضوع آخر برنامج عن «التعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين»، حيث بلغ عدد المتدربات 80 متدربة، تمَّ توزيعهن على أربع مراحل، وقد تمَّ تخصيص المرحلة الأخيرة للإداريات من فئة الصم والبكم في إدارة التعليم بمنطقة الرياض وجهاز الوزارة بالتعاون مع مترجمة إشارة للصم والبكم.