توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الاثنين) نشاطاً في الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق تبوك، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على مناطق الجوف، الحدو الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، قد تصل الرؤية الأفقية إلى شبة انعدام على أجزاء من تلك المناطق.كما يتوقع هطول الأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تصحب بزخات من البرد على منطقة تبوك (تشمل السواحل منها) وعلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة القصيم وحفر الباطن، كذلك على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.