ذكر المتحدث باسم هيئة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا اليوم (الاثنين)، أن زلزالا بلغت قوته 4 درجات تم تسجيله من قبل خبراء الزلازل في خليج أفاشا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.وأضاف المتحدث في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه تم تسجيل الحدث الزلزالي صباح اليوم (الاثنين)، ووقع مركز الزلزال على عمق أكثر من 96 كيلومتراً، 90 كيلومتراً إلى الشرق من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال، ولم يتم الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.