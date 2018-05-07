أبدى المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني في كرة القدم زين الدين زيدان، تفاؤله بشأن جاهزية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج من مباراة «الكلاسيكو» ضد برشلونة ليل الأحد (2-2) لشعوره بإصابة في الكاحل، للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الجاري.وسجل رونالدو هدف التعادل (1-1) لفريقه في الشوط الأول، لكن بدا أنه تعرض خلال تسجيل الهدف لإصابة في الكاحل الأيمن. وعلى رغم أن رونالدو أكمل الشوط الأول، إلا أن زيدان أراحه في الثاني ودفع بماركو أسنسيو بدلا منه.وأكمل برشلونة المباراة التي أقيمت على ملعبه كامب نو، بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجي روبرتو في نهاية الشوط الأول، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي منح فريقه هدف التقدم في الشوط الثاني، قبل أن يعادل لاعب ريال الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 72.وكان السؤال الأساسي المطروح بعد المباراة، هو عن قدرة رونالدو على العودة في وقت سريع، وتمكنه من خوض نهائي دوري الأبطال.وقال زيدان بعد المباراة «لا يمكنني أن أقول كم من الوقت سيحتاجه الأمر، لكن بالنسبة إليه، هذه مشكلة بسيطة».وأشار المدرب الفرنسي إلى أن النجم البالغ من العمر 33 عاما، سيخضع لفحوص الاثنين «لمعرفة الضرر الذي تعرض له الكاحل. هو قلق بعض الشيء لأن الكاحل متورم قليلا، إلا أنه قال إن الأمر طفيف».وردا على سؤال ما إذا سيكون جاهزا لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي في 26 مايو، قال زيدان «سنقوم بكل شيء ليكون حاضرا».ويلتقي ريال وليفربول في المباراة النهائية في مدينة كييف الأوكرانية، حيث يسعى النادي الملكي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (12 لقبا حاليا)، والتتويج بالمسابقة الأوروبية الأم للمرة الثالثة تواليا.