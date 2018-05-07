دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الماليزية كوالالمبور جميع الطلبة في ماليزيا الذين انتهت إقامتهم الماليزية، إلى تمديدها عن طريق الجامعات والمعاهد المنتسبين والدارسين بها، والقنوات الرسمية المعتمدة فيها.وأضافت السفارة: في حال تعثر التمديد يرجى التواصل مع الملحقية الثقافية والسفارة، وعدم اللجوء والتعامل مع أشخاص لتمديد الإقامة لهم بمقابل مبالغ مالية، ويتضح في ما بعد أنها مزورة أو غير نظامية.وأعربت السفارة في ماليزيا عن أملها من الجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص حتى لا يتعرضون إلى مخالفة القانون وما يترتب عليها من عقوبات تشمل السجن والغرامة والترحيل.ودعت السفارة إلى التواصل معها ومع الملحقية الثقافية عبر الأرقام التالية:هاتف السفارة (0342579588)، هاتف طوارئ السعوديين (0123199845)، (0122204846)، الملحقية الثقافية (0342512001).