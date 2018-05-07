أطلق أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس (الأحد)، مبادرة زراعة مليون شجرة التي تنظمها شركة أرامكو السعودية في مناطق أعمالها، في إطار رؤية السعودية 2030، للمحافظة على المقدّرات الطبيعية في المملكة، وذلك بمتنزها البيئي في الظهران. من جهة أخرى، كرم الأمير سعود بن نايف أمس أعضاء لجنة متابعة نقل الطرود والرسائل دون ترخيص بالبريد السعودي في المنطقة بحضور نائب رئيس مؤسسة البريد المساعد لقطاع الشؤون القانونية والدولية والتنظيمية عبدالعزيز الفوزان. وأكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجولات الميدانية على الأفراد والمؤسسات التي تمارس نقل الطرود والرسائل والشحنات دون ترخيص مسبق.من ناحية ثانية، يترأس أمير المنطقة رئيس مجلس المنطقة، جلسة المجلس الخامس في دور الانعقاد السابع غدا الثلاثاء، لعرض نسب إنجاز المشاريع الحكومية المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي 1439/‏‏1440هـ.