اطلع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، على المشاريع البحثية والندوات العلمية والخطة الإستراتيجية لمركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، إضافة إلى الترجمات ونقل الخبرات والتجارب التعليمية.واستمع خلال استقباله أمس (الأحد)، المدير العام للمركز الدكتور عبدالرحمن المديرس وعددا من منسوبيه، إلى نبذة عن المركز وإنجازاته المحلية والإقليمية.وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للجميع في أهدافهم النبيلة لخدمة العلم وأهله. من جهة أخرى، يفتتح أمير المنطقة اليوم (الإثنين) 19 متنزهًا وحديقة بمساحة إجماليّة تتجاوز 159 ألف متر مربع، وذلك ضمن المشاريع البيئية والترفيهية والثقافية التي تنفذها أمانة الرياض بهدف تعزيز البُعد الإنساني في المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للسكّان.