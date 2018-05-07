يرعى أمير القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج (فكرة لوطني) الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اليوم (الإثنين)، حفل ختام المرحلة الأولى للبرنامج، كما يدشن 5 مبادرات جديدة يقدمها البرنامج كعامل محفز للإيجابية في المرحلة المقبلة، وذلك في مسرح المركز الثقافي بمدينة بريدة.وقال المدير العام للمشروع الدكتور عبدالعزيز الأحمد، إن المبادرة الأولى هي جائزة عبدالعزيز بن عبدالله الموسى «رحمه الله» لتعزيز الإيجابية وتدعم تنمية الإيجابية ونشر ثقافتها وتحمل المسؤولية بين كافة أفراد المجتمع والشرائح المستهدفة من أجل القيام بخدمة الدين والوطن، أما الثانية الحافلة الإيجابية وهي سيارة متنقلة مجهزة لتقديم أنشطة إيجابية متنوعة تهدف إلى نشر الثقافة الإيجابية بالمجتمع من خلال التحفيز على القراءة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتطوير مهارات الأفراد والتوعية بالغذاء الصحي وأهمية ممارسة الرياضة وتقديم الاستشارات المالية والتربوية والأسرية.وأشار إلى أن المبادرة الثالثة «بورصة الحي» وهي متجر إلكتروني يُستخدم عبر الأجهزة الذكية هدفه إتاحة الفرصة للأسر للاستفادة من التقنيات غير المستخدمة عن طريق بيعها من خلال تطبيق إلكتروني خاص بسكان الحي، وكذلك يتيح الفرصة للأسر المنتجة لعرض ما لديها من منتجات منزلية لتسويقها وبيعها.ولفت إلى أن المبادرة الرابعة «مهندس الحي» تهدف إلى تأهيل مجموعة من الشباب السعودي لإتقان مهارة تقنية المعلومات وصيانة الأجهزة الذكية تفتح للشباب السعودي المنافسة في مجال الصيانة والبرمجة وتأهيلهم للدخول بسوق العمل.وبين أن المبادرة الخامسة عبارة عن مسابقة البيت الإيجابي تهدف لتعزيز الإيجابية بالبيت من خلال تطبيق عدد من المعايير منها وجود مكتبة ثقافية والتشجير داخل البيت وخارجه وتقديم مبادرات للحي وللمجتمع.وسيمنح الفائزون بالمسابقة جوائز قيمة منها قطعة أرض و سيارة وتذاكر سفر و قسائم شرائية.