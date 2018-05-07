رفعت بلدية الخبر نحو 338,500 متر مكعب من المخلفات المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1439هـ، تم جمعها من الأحياء السكنية.وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أن كمية النفايات المنزلية خلال أيام الأسبوع العادية تختلف عن عطلة نهاية الأسبوع التي تزداد فيها كمية النفايات، إضافة إلى مواسم الإجازات والعطل الرسمية نظرا لوجود أعداد كبيرة من الزوار القادمين إلى مدينة الخبر؛ وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف أعمال النظافة وزيادة معدلها حرصا على المحافظة على نظافة وجمال الخبر.من جهة أخرى، نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، أخيرا حملة لإزالة السيارات التالفة والنفايات والمخلفات مجهولة المصدر والملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة والمشوهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية جزيرة تاروت، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.فيما تواصل بلدية الجبيل أعمال المرحلة الأولى من إعادة سفلتة بعض الشوارع المتضررة داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، إذ شملت أعمال السفلتة وتطوير الأرصفة والإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار وأعمال السلامة المرورية المتضررة في عدد من الأحياء والمخططات التابعة للمحافظة.