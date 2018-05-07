اختتمت إدارة تقنية وأمن المعلومات بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي أمس (الأحد)، دورتين للحاسب الآلي في الأعمال الإدارية، ضمت 30 فردا.وعقدت كلا الدورتين في إدارة تقنية وأمن المعلومات بالقطاع الغربي، وهدفتا إلى تدريب منسوبي الحرس الوطني لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الوظيفي في مجال استخدام الحاسب الآلي في نظام التدريب الآلي والأعمال الإدارية. وفي نهاية الحفل، ألقى المقدم حسن قطان كلمة توجيهية للخريجين حثهم فيها على التفاني والإخلاص في العمل والاستفادة من هذه المعلومات وترجمتها على طبيعة العمل في وحداتهم لرفع المستوى الوظيفي في جميع المجالات التي تخدم أعمالهم.