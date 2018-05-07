اختتمت أمانة الشرقية ومركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» أمس الأول (السبت) فعالية «قيادتي التزام» التي أقيمت برعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في مقر «سايتك» بمحافظة الخبر.وقال المستشار الإعلامي مشرف العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان: إن المنطقة شهدت أكبر تجمع في فعالية تجربة قيادة المرأة السيارة، إذ بلغ عدد المشاركات في القيادة 1600 امرأة، و22 مدربة، وشارك بالفعالية 50 منظماً ومنظمة، إضافة إلى مشاركة 12 جهة، كما حضر الفعاليات ما يقارب 6000 زائرة وزائر.وأضاف: الفعالية تهدف إلى غرس ثقافة قيادة السيارات الآمنة، وعرض تجربة تعليمية وتثقيفية بالقيادة الآمنة في جو تعليمي توعوي بهيج، كما أتاح للزائرات معرفة القواعد المرورية، ووسائل الحصول على رخص القيادة والتدريب النسائي وشركاء السيارات عن طريق المكاتب النسائية وشركات التأمين، وكل ما يتعلق بقيادة المرأة.