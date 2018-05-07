أحرق شبان هنود فتاة مراهقة وهي حية بعد أن تقدمت ضدهم بشكاوى اغتصاب، وفجرت الجريمة الشنيعة غضبا لدى الرأي العام بحسب صحيفة «هندوستان تايمز»، التي نشرت أن الجريمة وقعت في قرية راجا كندوا في مركز شرطة إيكخوري في منطقة شاترا شرقي الهند، وقالت أسرة الفتاة إن 4 شباب سكارى خطفوا ابنتهم من حفلة زفاف كانت تحضره بقرية قريبة ليلة (الجمعة) واقتادوها إلى مكان مهجور واغتصبوها، وعقب ذلك سارع الأب إلى تقديم شكوى لمجلس القرية الذي اكتفى بفرض عقوبة مالية قدرها 750 دولارا، وتابع الأب المكلوم قصته «غضب المغتصبون وبعض أصدقائهم وسارعوا للاعتداء علينا فهربنا لإنقاذ حياتنا»، وأضاف: «عندما رجعنا إلى منزلنا بعد نصف ساعة، وجدنا ابنتنا وقد احترقت جثتها بشكل مروع»، وسارعت الشرطة إلى القبض على 15 شخصا متورطين في الجريمة.