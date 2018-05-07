موقف محرج للنجمة اللبنانية يارا، أثار استغراب وانزعاج الأرجنتيني ليونيل ميسي حين طلبت منه التوقيع على جهازها المحمول، ورغم أن ليو كما ظهر في الفيديو المتداول حاول مجاراتها بالتوقيع مرة واثنتين وبقلم تلو آخر، لكنه فشل في التوقيع فأعاد لها القلمين وغادر مستغرباً، ونشرت يارا المعروفة بتشجيع البارسا الفيديو على حسابها الرسمي في موقع «إنستغرام» وعلقت عليه قائلة: «عندما تلتقي أسطورتان!»، واعتادت يارا أن تلتقي ميسي قبل مواجهات الكلاسيكو وتلتقط الصور معه، ولكن هذه المرة يبدو أنها لم توفق في طلبها الذي أثار موجة من التعليقات على حساباتها في مواقع التواصل.