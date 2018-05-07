ترك العمل أمر وارد الحدوث لأي شخص، وعادة ما يكون بشكل مفاجئ ما يجعلك تتعامل بذكاء وإلا ستواجه آثاراً سلبية مؤثرة، لذا عليك أن تحرص على 7 أمور لتقليل الآثار المترتبة وفقاً لـ «فوربس»؛ أولاً «تقبل الصدمة بإيجابية» وتذكر أن فقدان الوظيفة درس وقد يكون خطوة تدفعك للبحث عن الأفضل، ثانياً «بدء الإعداد للمستقبل وسيرة ذاتية»، ثالثاً «فكر في مشروع خاص» قد يكون فقدان الوظيفة من أفضل الأوقات التي يمكن التفكير فيها للتخلص من قيود العمل بوظيفة إلى براح العمل الحر، رابعاً «التأقلم مع الواقع والتعايش معه كمرحلة طبيعية»، خامساً «لا تتحدث بشكل سلبي عن عملك القديم» فزملاء الأمس قد يكونون زملاء الغد أيضاً وكذلك المديرون، سادساً «وسائل التواصل الاجتماعي» يجب أن تكون صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الإعلان عن الوظائف من المواقع التي تزورها بشكل يومي للبحث عن الوظيفة الجديدة، سابعاً «تحكم في الميزانية» لا أحد يستطيع أن يتنبأ كم ستطول فترة الانتظار والبحث عن وظيفة جديدة، لذلك من المهم إعادة تخطيط المصروفات.