تجيب وكالة الأنباء الألمانية على هذا السؤال، بأن نتائج ذلك ستكون كارثية على كوكبنا وسيرتفع منسوب البحار إلى أكثر من 4 أمتار خلال السنوات المئة القادمة، وستختفي جزر وشطآن عدة، وستذوب قمم ثلجية قطبية، ما يؤدي بدوره إلى تغيّر حركة التيارات البحرية، وتصبح عملية التبادل الحراري الأرضية بطيئة، وستنتج عنها موجات برودة قارسة في القارة الأوروبية، كما ستشمل التغيّرات المناخية حركة الرياح أيضا، بحيث يمتص الهواء الدافئ مياها أكثر من المعتاد، إضافة إلى ارتفاع عملية التبخّر، وبالتالي كثافة تساقط الأمطار وأماكن توزّعها ستتغير من منطقة إلى أخرى، وستكون هناك مخاطر تهدد مواسم الحصاد تسببها الفيضانات ومواسم الجفاف.