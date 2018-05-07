منذ اللحظة الأولى التي رافقت فيها صالحة عسيري ابنتها مرام آل مناع على مقاعد الدراسة الجامعية، كانت أعين من حولهما ترمق زمالتهما بكثير من الدهشة والإعجاب، فالأم التي توقفت عن الدراسة لسنوات طويلة بسبب تربية ابنتها وإخوتها وانشغالها بالزواج، تختار رفقتها في مرحلة الدراسة الجامعية مواصلة طموحها الذي طوته زمناً طويلاً تحت جناحها رغبة في الوفاء لعائلتها، بعد أن استحال عليها الجمع بين الأمرين.وبعد أن تداولت مواقع التواصل صورتيهما معاً بزي التخرج واحتفالهما بنيل درجة البكالوريوس في الإعلام، التقت «عكاظ» الأم وابنتها ووقفت على هذه المفارقة المدهشة.تقول صالحة إنها أنهت المرحلة المتوسطة ثم توقفت عن الدراسة بسبب ظروف الحياة ومشاغلها، وتزوجت وأنجبت أبناء، وكانت منشغلة بتربيتهم وتنشئتهم.وأضافت «أديت رسالتي في تربيتهم أدركت أن السنوات تسير بسرعة ولم أحقق حلمي الجامعي، كان هناك مشجعون ومثبطون لكنني قررت مواصلة تعليمي». وأوضحت أنها اختارت تخصصها الجامعي لحبها وشغفها بالإعلام والعلاقات العامة.ومضت تقول إنها اختارت إكمال دراستها الجامعية بجامعة الملك خالد بسبب وجودها في أبها والقرب من أهلها، بعد انفصالها عن زوجها.وأشارت إلى أنها كانت تقضي أيامها الجامعية كأم وابنة وطالبة، وكان حجم المسؤوليات كبيراً على عاتقها، وقالت: «كنت أستيقظ مبكرا لأعد أبنائي لمدارسهم، بعد أن أقف بنفسي على كل تفاصيلهم، ثم أبدأ بالاستعداد والخروج للدراسة مع ابنتي، ثم أعود وأمارس الدور نفسه مع عائلتي، أتفقدهم فرداً فرداً».ومضت تقول: «أبنائي كانوا أكبر محفز ومشجع لدراستي، يقومون ببعض المهمات لمساعدتي داخل المنزل وخارجه، بينما كانت أمي قبل وفاتها تشجعني بدعواتها الصادقة، وختمت بأنها ستسعى جاهدة لإكمال الدراسات العليا وستعمل في مجال تخصصها الذي درسته».أما ابنتها مرام آل مناع فتقول لـ«عكاظ»: شعرت بالفخر والاعتزاز كثيراً فأمي التي ربتني تخرجت معي وفرحتي مضاعفة، كانت إلى جواري في الجامعة زميلة مجتهدة مخلصة تساندني بقوة، تحرص على أن ننال أفضل الدرجات العلمية، وثقت كثيراً في نجاحها لأنها في الحياة الخاصة ناجحة وتشعرنا بالسعادة والتميز، والدتي مثال حي في التضحية، أمي في المنزل وصديقتي في الجامعة، كانت تذهلني وتعلمني بتوفيقها العجيب بين مواصلة الدراسة وتلبية متطلبات الأسرة، كنا نذاكر معاً في أجواء حميمية شجعتنا على التحصيل.