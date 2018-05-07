تنظم الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة بجمهورية الصين الشعبية، عروض التنين الصيني، رقصة الأسد، وفنون الدفاع عن النفس، في أول حدث من نوعه في المملكة، إذ سيقام في الرياض يوم (الثلاثاء) 8 مايو بالنخيل مول ويوم (الأربعاء) 9 مايو في مركز الملك فهد الثقافي، وفي الخبر يومي (الجمعة والسبت) 11ــ 12 مايو بالظهران مول.وتجسد هذه العروض التاريخ العريق والثقافة المتميّزة لمدينة (فوشان) بجنوب الصين، التي اكتسبت شهرة كبيرة في العالم بأداء رقصة الأسد وفنون الدفاع عن النفس، كفنون شعبية، وذلك لإضفاء المزيد من المتعة الفنية للشعب السعودي، والجالية الصينية المقيمة بالمملكة.وتأتي هذه العروض ضمن الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية العديدة التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة داخل المملكة وخارجها، لمد جسور التواصل الثقافي مع مختلف شعوب العالم.