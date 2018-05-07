تجسد اللبنانية باميلا الكيك في العمل الدرامي الجديد «المازة»، 3 أدوار لـ3 توائم، بشخصيات مختلفة. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بين الشقيقات الثلاث «لميس» و«لمى» و«ليلى». ويتناول قصة التوائم اللاتي جمعتهن سلة واحدة، ألقيت أمام باب ملجأ للأيتام. فيما يجمعهن القدر برجل واحد. غير حياة كل منهن. عبر حكايات بحبكات مختلفة، تصطدم فيها معاني الحياة والأحلام الصغيرة، بإغراء الحب المزيف، والخداع الذي لا يعرف حدودا. يشاركها في البطولة كل من كارلوس عازار، ونوال كامل، وغيرهما. ويعد مسلسل «المازة» هي الخماسية الرابعة من سلسلة قصص «حدوتة حب» التي كتبتها ناديا الأحمر، ويخرجها فيليب الأسمر.