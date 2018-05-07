قتل ما لا يقل عن 30 متمردا حوثيا بينهم القيادي أبوناصر الحمزي، قائد القناصة في جبهة مفرق المخا في منطقة البرح شمال غربي تعز، في مواجهات مع قوات الشرعية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية أمس (الأحد).وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي أبوالفضل الكيداني قتل أيضا مع عدد من مرافقيه في غارات لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت موكبه بالقرب من خطوط المواجهات في جبهة مقبنة المجاورة بتعز.وفي الحديدة، احتدمت المواجهات أمس بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى شرق مديرية حيس جنوب الحديدة.وذكرت مصادر أن المعارك تتجه نحو مثلث الطريق الرابط بين الحديدة ومنطقتي جبل راس وخط العدين التابعتين لمحافظة إب، وأضافت أن مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي ساندت الجيش الوطني في قصفه للمتمردين.وفي سياق متصل، قصفت طائرات التحالف العربي أمس تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.وأحكم الجيش اليمني، مسنوداً بقوات التحالف أمس، سيطرته الكاملة على منطقة جبال «كَتْف مقل» التي كانت تضم آخر تحصينات ميليشيا الحوثي بين مديريتي ميدي والمطلة على مديرية حيران في حجة، وقد أسفرت العملية عن مقتل العشرات من مسلحي الميليشيا وأسر 3 آخرين.وأوضحت مصادر عسكرية، أن الجيش بدأ سيطرته على الكَتْف بغطاء جوي من طائرات «التحالف» ليل السبت الأحد، وأن معاركه ضد ميليشيا الحوثي أسفرت عن سقوط عشرات المتمردين.من جهة أخرى، حررت قوات الشرعية موقعين ‏جديدين في ‏منطقة صرواح التابعة لمأرب ‏عقب معارك ‏ضارية مع ميليشيا الحوثي، وذكر مصدر عسكري أن في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء ‏إثر هجوم ‏شنته قوات الجيش مستهدفة مناطق تمركز ‏الميليشيا ‏بصرواح.‏ وأشار إلى أن عدداً من عناصر الميليشيا الانقلابية قتلوا ‏وجرح ‏آخرون.‏