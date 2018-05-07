حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من احتمال نشوب حرب إذا انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال ماكرون لمجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية «سنفتح صندوق باندورا.. قد تنشب حرب»، لكنه أضاف: «لا أعتقد أن دونالد ترمب يريد حربا».وكان ماكرون حث ترمب على عدم الانسحاب عندما التقى به في واشنطن في نهاية الشهر الماضي.ومن المقرر أن يتخذ ترمب قرارا في موعد أقصاه 12 مايو بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال مسؤولان بالبيت الأبيض ومصدر مطلع على النقاش الداخلي في الإدارة الأمريكية أخيرا إن ترمب قرر الانسحاب إلا أنه لم يتضح بعد كيف سيفعل ذلك.