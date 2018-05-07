علمت «عكاظ» أن الاجتماع الذي عقد أخيراً تحت قبة مجلس الشورى بين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ونائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وامتد إلى 120 دقيقة، تطرق لقضايا المجالس الأدبية وسبل تطويرها والنهوض بها من واقعها الحالي، وإحياء الموروث الشعبي في مناطق المملكة، وسبل تطوير الرسالة الإعلامية للتلفزيون السعودي ونشر رسالة المملكة دولياً عبر منبرها للعالم.كما تطرق الاجتماع إلى عدد كبير من الملفات والقضايا الإعلامية، في ضوء التطورات المتسارعة التي تعيشها الساحة الإعلامية بالمملكة.وكشف عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي لـ«عكاظ» أن لقاء وزير الثقافة والإعلام تطرق إلى الحديث عن موضوع افتتاح صالات السينما وكذلك اللوائح المنظمة لها والتراخيص الخاصة بها، وتم الحديث عن الثقافة بمفهومها الشامل والتي تعنى بعدد من المحاور مثل الفنون التشكيلية والموروث الشعبي والمرح والأدب، كما لم يخل الحديث عن التأكيد على إحياء الموروث الشعبي في مناطق المملكة لكل منطقة سمتها الخاصة ورونقها المميز في إحياء موروثها الشعبي، من الألعاب الشعبية والقصص والتراث الشعبي لكل منطقة.وبين الزيلعي أن الوزير خلال الاجتماع كان منفتحاً على كافة الموضوعات وكان مدركاً للمسؤوليات التي يمثلها، لافتاً إلى أن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالفضاء الاجتماعي كان حاضراً في اللقاء خصوصا ما يتعلق بتفعيل دوره في الجانب الإعلامي والثقافي والأدبي، ملفتاً إلى أنه تم الحديث عن عدد من الموضوعات الخاصة بالتلفزيون السعودي وسبل تطوير رسالته الإعلامية وكذلك نشر رسالة المملكة عبره دولياً.وأضاف أنه تم التطرق كذلك لقضايا المجالس الأدبية التي تمثل ثقافة مدننا وفكر سكانها، وسبل تطويرها والنهوض بها من واقعها الحالي والرقي بها، لافتاً إلى أن الثقافة بمفهومها الشامل يجب العمل على تعزيزها عبر منظومة وزارة الإعلام، وكذلك التأكيد على رسالة الإسلام الداعية إلى الوسطية والاعتدال.وأكد الزيلعي أن الاجتماع اتسم بالشفافية والصراحة من قبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، الذي كشف عن جميع الخطوات التي اتخذها والصعوبات التي واجهته وتواجهه والخطط المستقبلية للارتقاء بأداء الوزارة والنهوض بالجانبين الثقافي والإعلامي.وقال، إن الوزير استمع لكل التعليقات والانتقادات والاقتراحات التي قدمت من جانب الحضور من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى، وقابلها بإجابات لم تخل من الصدق والصراحة والوضوح مما ترك انطباعاً طيباً لدى أعضاء اللجنة الذين طالبوه بمواصلة الجهد، ووعدوه بالدعم والمساندة.وأشار الزيلعي إلى أن الظروف مواتية للوزير العواد في هذه المرحلة أكثر من سابقيه للنهوض بمرافق الثقافة والإعلام في المملكة بسبب توجه القيادة نحو الإصلاح الشامل المأمول في مستقبل الأيام.