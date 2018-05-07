يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام بنك التنمية الاجتماعية «البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً» المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود، وذلك بعد مرور 4 أعوام منذ طرحه تحت قبة المجلس، إذ أسقط الأعضاء في 4/‏8/‏1435 توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة المقترح، بأغلبية 65 عضوا، فيما أيد اللجنة 39 عضوا».وقال أحد الأعضاء إن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية بألا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، فيما نحن في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل، وكذلك من نقص البنوك المتخصصة مثل الادخار والتمويل طويل الأجل، مطالباً بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، «حيث إننا في المملكة لدينا 12 بنكا محليا فقط، ونحن الأقل بين دول الخليج، والهدف الوصول إلى صغار المدخرين، وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين».وطالب عضو آخر بأن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة كما أن «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً بنك التنمية الاجتماعية مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار، مضيفاً أن البنك وللمطلع على برامجه يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهمات عمل البنك.ورأى عضو ثالث أن تتم دراسة نظام «البنك السعودي للتسليف والادخار» سابقاً بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يوجد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها تتوازى في نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.