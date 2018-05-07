يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب اجتماع دورته التاسعة والأربعين الأربعاء القادم برئاسة الجزائر، لمناقشة عدد من القضايا الإعلامية المهمة، في مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.وفي هذا الإطار بدأت أمس (الأحد) الاجتماعات التحضيرية للمجلس باجتماع مائدة مستديرة للمنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهمات إعلامية، ذات صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة.وتستكمل الاجتماعات التحضيرية اليوم (الإثنين) بعقد اجتماع الدورة الحادية والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته التاسعة الذي يعقد غدا (الثلاثاء) برئاسة السعودية، على أن تختتم سلسلة الاجتماعات بعقد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب (الأربعاء) برئاسة الجزائر.وأوضح مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل، في تصريح له أمس، أن فعاليات المجلس الوزاري ستشهد الاحتفال بيوم الإعلام العربي، وتسليم جوائز التميز الإعلامي في مجال التليفزيون لعام 2018.