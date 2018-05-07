شن ممثل المملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور زهير الإدريسي، هجوما حادا على إيران لمحاولاتها إحراج المنظمة ودولة المقر (السعودية) بالإبطاء في طلب تأشيرات دخول ممثليها في الاجتماع الوزاري عمدا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار ممارساتها المعروفة لإثارة الفتن والقلاقل في المنطقة.وقال الإدريسي في كلمته أمام الاجتماع الختامي لمجلس أمناء وزراء خارجية الدول الإسلامية إن إيران تثير الفتن والقلاقل في مختلف الدول الإسلامية، وأطلقت عبر عملائها الحوثيين في اليمن الصواريخ الباليستية تجاه السعودية، ولم تسلم مكة المكرمة قبلة المسلمين من عدوانها.يذكر أن البيان الختامي تضمن التحديات التي تواجه العالم الإسلامي؛ ومنها حالات التوتر ومحاولات تشويه وجه الإسلام، وأكد تأييده نزع السلاح النووي في المنطقة، وشدد على الارتياح العميق لدور منظمة التعاون كشريك أساسي في الأمن والسلم العالميين.