أكد رئيس هيئة تقويم التعليم المكلف الأمير الدكتور فيصل آل مشاري، أن أبرز أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلقة بالتعليم هي أن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، إلى جانب رفع جودة التعليم لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الإبداع وتعزيز التعلم الإلكتروني. وأوضح خلال كلمته في ملتقى (الجودة في التعليم العالي)، الذي نظمته الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس (الأحد) بقاعة مركز(أبيكس) للمؤتمرات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، أن المركز يقع على كاهله المساهمة في تعزيز نظام ضمان الجودة والتحسين المستمر من خلال تبادل الآراء والاستماع لمسؤولي الجامعات ومناقشة سبل التطوير ومحاوره والاستفادة من التجارب الدولية لوضع خطة المستقبل القريب.من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي زيادة اهتمام الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بتطبيق معايير الجودة، مبيناً أن مجموع ما منحه المركز من شهادات اعتمادات بشقيها البرامجي والمؤسسي وصل إلى 148 شهادة اعتماد.ولفت إلى إنجازات الاعتماد وهي حصول 27 مؤسسة و106 برامج معتمدة و11 مؤسسة و86 برنامجا خضعت للتقويم التطويري و18 مؤسسة و89 برنامجا مجدولة للاعتماد لعام 2018.وفي الختام تم الإعلان عن المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية التي حصلت على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز، ومنها: جامعة القصيم، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة دار الحكمة، جامعة دار العلوم.