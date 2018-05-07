كشف عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الدهلاوي لـ«عكاظ» أن الكلية تمنح العديد من شهادات التدريب الاحترافي المعتمدة عالميا من الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من خلال التدريب الاحترافي للطلاب والطالبات، إذ وقعت أخيرا مذكرة تفاهم تتضمن شراكة إستراتيجية بين الكلية والتقنيات المتقدمة وشركة «كايرون» الأمريكية المتخصصة في التدريب الاحترافي في مجال العمليات السيبرانية.وقال الدهلاوي: «نعمد في كلية الأمير محمد بن سلمان إلى التدريب العملي المكثف الذي يهدف إلى حصول الطالب والطالبة على المهارات العلمية اللازمة في المجالات المختلفة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وينتهي بشهادة احترافية معتمدة عالمياً، وهناك العديد من شهادات التدريب الاحترافي المعتمدة عالميا التي تصدرها العديد من الشركات المتخصصة كشركات ميكروسوفت، وسيسكو، وأوراكل، وساينس، واي سي كونيكس».وأوضح أن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تهدف إلى تأهيل طلاب وطالبات الكلية لاجتياز شهادات التدريب الاحترافي التي تتوافق مع تخصص الطالب أو الطالبة، وأن التدريب متاح لجميع طلاب وطالبات الكلية كل حسب تخصصه الدقيق.وأكد عميد كلية الأمير محمد بن سلمان أن التدريب الاحترافي متطلب أساسي لجميع البرامج الأكاديمية التي ستطرحها الكلية وهو جزء مكمل للمواد الأكاديمية، وبالتالي لا توجد له مدة محددة، وما يحصل عليه الطالب أو الطالبة باستمرار خلال مدة البرنامج الأكاديمي التدريبي سيتم من خلال أكاديمية التدريب الاحترافي التابعة لكلية التدريب الاحترافي وهو متطلب أساسي لنقل المعرفة في مجالات التقنية المختلفة، حيث تسعى كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاجتماعي والتقنيات المتقدمة إلى التركيز على التدريب الاحترافي لما في ذلك من أهمية في إكساب الطلاب المهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.