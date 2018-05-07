حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج «هيل هندي أخضر فاخر» للعلامة التجارية «الجميل» المنتج بالهند، وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين، بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.وأشارت الهيئة إلى أن اسم المنتج «هيل هندي أخضر فاخر» للعلامة التجارية الجميل، بتاريخ إنتاج 2018، وتاريخ انتهاء يناير 2020.وأوصت بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فورا حفاظا على صحتهم، لافتة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.كما حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج كحل عيون يحمل اسم «عموري للعود خلاصة الكحل الأثمد الأصفهاني»؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به.ولفتت الهيئة إلى أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها. وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية. ونوهت بأن التعرض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.