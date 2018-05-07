اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مسارات تدريبية لقياداتها من نواب المحافظ والمديرين العامين ومديري الإدارات ونوابهم من الصف الثاني، وشملت المسارات 24 برنامجاً تدريبياً تغطي 9 جدارات وظيفية وتنفذ خلال السنوات الخمس القادمة.وأكد نائب محافظ المؤسسة للخدمات المساندة الدكتور خالد أبا الخيل أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بموضوع المعرفة وسر الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المؤسسات الرائدة وأهميتها الحالية والمستقبلية، وإمكان البدء بتطبيقها وممارسة مبادئها في المؤسسة، وتعريفهم بمفهومها والحاجة لإدارتها في المؤسسات، إضافة إلى اطلاعهم على أنواع المعرفة وتصنيفها، وتزويدهم بعوامل نجاح إدارة المعرفة في المؤسسات، والتعريف بالخطوات الأساسية في تطبيق إدارة المعرفة. وأضاف أباالخيل أن إدارة التدريب عملت على البحث والاستقطاب للمدربين أصحاب الخبرات العلمية والعملية للاستفادة منهم في تدريب قيادات المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه المسارات تأتي ضمن مستهدفات المؤسسة في إطلاق هويتها الجديدة من خلال توفير برامج تدريبية تتوافق مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الإستراتيجي ورؤية المملكة 2030.