أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شمول 844 مدربا من أصل 2650 مدربا، في حركة النقل لهذا العام، بنسبة تقدر بـ32% من إجمالي أعداد المتقدمين.وأوضح مدير الإدارة العامة لهيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالعزيز بن زيد الهزاني، أن نائب المحافظ الدكتور راشد بن محمد الزهراني اعتمد حركة النقل التي شملت المدربين من أعضاء هيئة التدريب بالكليات التقنية وفروع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، مبينا أن المعايير التي تم اختيار المدربين من خلالها مبنية على احتياج الوحدات التدريبية ومن أهم تلك المعايير عدد سنوات الخبرة، متمنياً تحقيق رغبات المتقدمين الذين لم يتم تحقيق رغباتهم في حركات النقل القادمة.