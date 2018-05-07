أقرت إدارة التعليم بالطائف، بتسرب اختبار العلوم «المركزي على مستوى الإدارة»، للصف الأول المتوسط، معلنة أنها فتحت تحقيقاً في الأمر لمعرفة المتسبب في ذلك، إلا أنها بررت لـ«عكاظ» عدم استبداله في اللحظة الأخيرة، بالقول «حرصاً على عدم إرباك الميدان فقد رأت الإدارة سير الاختبارات بشكلها الطبيعي».وكان طلاب ومعلمون تداولوا على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عشية الاختبارات (ليلة الأحد) نسخة مزعومة للاختبارات المركزية، ليجدوها أمامهم في قاعات الاختبار، لتتضح حقيقة التسرب قبل ساعات من الاختبار.وفيما أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أنه لا نية لإعادة الاختبار للطلاب، أكد المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي لـ«عكاظ» أن الإدارة قررت تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في القضية والرفع بالتوصيات في أسرع وقت لاتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها ومعالجة الموضوع وفق ما تراه اللجنة.وأوضح أن الإدارة اكتشفت تسرب الأسئلة فجر أمس، مبيناً أن الأسئلة أرسلت إلكترونياً مشفرة عبر نظام نور وباليوزر الخاص بقادة وقائدات المدارس ثم أرسلت بعد ذلك كلمات المرور السرية على الجوالات الشخصية لقادة وقائدات المدارس بعد تدقيقها ومطابقتها عبر نظام نور حرصاً على سرية الأسئلة.وقال «نظراً لضيق الوقت وصعوبة استبدال الأسئلة الأساسية بالبديلة لتباعد المدارس المتوسطة التي تتجاوز 500 مدرسة متوسطة في محافظة الطائف والمحافظات الـ5 التابعة لها تعليمياً وحرصاً على عدم إرباك الميدان فقد رأت الإدارة سير الاختبارات بشكلها الطبيعي».