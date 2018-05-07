انتظم نحو 200 من مرابطي الحد الجنوبي، أمس، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس تعليم صامطة، في إطار حرصهم على تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم والارتقاء بمستوى تعليمهم.وقال مدير مكتب التعليم بصامطة الدكتور علي بن محمد عطيف خلال جولته على بعض المدارس إن التعليم في صامطة حرص على استقبال الراغبين في أداء الاختبارات في المدارس التابعة له من المرابطين بالحد الجنوبي مع تقديم كل التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم، كما تم تحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهمات عملهم.