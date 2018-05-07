أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت أكثر من 49%، في عملية هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن.وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت إن «نسبة المشاركة بلغت 49,20%، مقارنة مع 54% عام 2009»، معتبراً أن «عملية الانتخاب كانت بطيئة جداً» نتيجة قانون الانتخاب الجديد القائم على النظام النسبي بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.وأوضح المشنوق «هذا قانون جديد والناخبون لم يعتادوا عليه ورؤساء المراكز لم يعتادوا عليه»، موضحاً أن «أول قانون نسبي في العالم يقر ويعمل بموجبه بعد عشرات السنوات من القانون الاكثري ومع ذلك يحقق نسبة أقل من التصويت».واجريت الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 2009، بعدما مدد البرلمان ولايته 3 مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية والمخاطر الأمنية على خلفية النزاع السوري.