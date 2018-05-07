تأكيداً لما نشرته «عكاظ» فجر أمس (السبت) بعنوان (الأجهزة الأمنية تطيح بمطلوب في قضية «المجاردة»)، جاء بيان وزارة الداخلية وفقاً للمتحدث الأمني باسم الوزارة مطابقاً لانفراد «عكاظ»، إذ كشف البيان عن رصد الجهات الأمنية لوجود المطلوب خالد الشهري في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص.



وكانت «عكاظ» قد أشارت في خبرها أمس إلى أن الأجهزة الأمنية حاصرت المطلوب، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما استدعى التعامل معه بالمثل، حيث تعرض لإصابة استدعت نقله لمستشفى النماص لتلقي العلاج، وتواردت أنباء في المحافظة عن وفاته، وهو ما جاء مؤكداً لبيان وزارة الداخلية اليوم.



وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية وفاة خالد محمد علي الشهري المطلوب في قضية استشهاد 4 من رجال الأمن أثناء أداء عملهم في نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، في منطقة عسير، وذلك في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص، بعد رفضه الاستجابة للنداءات التي وجهتها الجهات الأمنية له بتسليم نفسه، ومهاجمة رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته، فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف و تحييد خطره ما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى.