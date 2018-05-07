حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك اليوم (الأثنين).وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة هطول امطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه إنعدام الرؤية الأفقية ابتداءً من الساعة ( 3:00 ) فجراً إلى الساعة ( 20:00 ) من مساء اليوم الأثنين وذلك على تبوك، وتيماء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة.ونوه الشمري على جميع المواطنين والمقيمين بعدم ارتياد الأودية اثناء أو بعد هطول الأمطار محذراً من المخاطره في قطع الأودية أثناء جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطوره على الأرواح والممتلكات وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.