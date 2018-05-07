تحفظ الفنان محمد عبده على الغناء بلهجات عربية منها اللهجة المصرية، كونه مطربا وليس مقلد أصوات. وأكد في رد على سؤال «عكاظ» عن ابتعاده عن القصيدة الفصيحة بعد أنشودة المطر لعدم رواجها، أنه لم يبتعد عن الفصيح كونه يعشقه ويتذوقه ويضمنه أغانيه، إلا أن كل ما في الأمر أن القصيدة الغنائية تطورت حتى تكاملت في لغة بيضاء بين الفصيح والشعبي.ولفت في مؤتمره الصحفي في القاهرة، إلى أن غناء القصيدة الفصيحة يسهم في تعزيز الذائقة، مثمنا تجربة الملحن الموسيقار الدكتور طلال واشتغاله على مواضيع موسيقية ومكامن جمال إضافية، موضحا أن الغناء للعروبة والعرب جاء في كثير من أغانيه وإن بصيغة عاطفية.شارك عبده في مؤتمره السنوي في القاهرة الفنانة أنغام والمايسترو هاني فرحات والمشرف على أعمال طلال خالد أبو منذر.