فقدت الأسرة الثقافية مساء أمس (الأحد)، رئيس تحرير مجلة أفكار الصادرة عن وزارة الثقافة الروائي الأردني جمال ناجي.ونعى وزير الثقافة الأردني نبيه شقم الفقيد الروائي ناجي عن عمر يناهر 64 عاما، والذي اتسمت مسيرته بالإبداع والتميز.والراحل قاص وروائي صدر له العديد من الروايات، منها تجربته للتدريس في محافظة القنفذة التي أوجزها في عمله الأول «الطريق إلى بلحارث»، وله أعمال منها «مخلفات الزوابع الأخيرة»، و«الحياة على ذمة الموت»، و«ليلة الريش»، و«عندما تشيخ الذئاب»، وحصل على جائزة الدولة التقديرية.