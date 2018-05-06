أعلن نادي الشباب اتخاذه الإجراء القانوني المتبع حسب الأنظمة واللوائح ضد مخالفة عضو مجلس إدارة نادي الوحدة عبدالله خوقير التي أساء فيها إلى نادي الشباب وجماهيره.وقال نادي الشباب في بيان له: «تابعت إدارة نادي الشباب بكل أسف التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عضو مجلس إدارة نادي الوحدة عبدالله خوقير، التي أساء فيها إلى نادي الشباب وجماهيره، وقامت الإدارة بالتريث بانتظار الاعتذار الرسمي من مجلس إدارة نادي الوحدة الشقيق حفاظا على العلاقة التاريخية بين الناديين الشقيقين، ونظرا لعدم قيام الإخوة بذلك وحفاظا على حقوق النادي وجماهيره يعلن نادي الشباب اتخاذ الإجراء القانوني المتبع حسب الأنظمة واللوائح على مخالفة عضو مجلس إدارة نادي الوحدة».