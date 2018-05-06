عبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني، الذي تناول دور دولة الإمارات بشكل يخالف الواقع والمنطق، معتبرة أن ذلك لا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم أمن اليمن واستقراره.واستغربت «الخارجية الإماراتية» في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم (الأحد)، إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، خصوصا في ظل ظروف الأزمة الحالية.وأشارت إلى أن هذه الحملات المغرضة تقودها جماعة الإخوان المسلمين. وفيما يتعلق بجزيرة سقطرى «تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية».وشددت على أن الإمارات تقوم بدور متواز في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة، وأن افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لبعض هذه المشاريع يأتي ضمن هذا الإطار.وأكدت أن لا مطامع للإمارات في اليمن أو أي جزء منه، وأن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعما لأمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني، مشددة على ضرورة التركيز في هذه المرحلة على التصدي للخطر الحوثي، والابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربي من خلال اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين، وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن ومقدراته.