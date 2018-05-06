تنطلق غدا (الإثنين) فعاليات المعرض الدولي الـ21 للكهرباء والطاقة المتجددة وتقنية المياه والإنارة والتكييف بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المعارض والمؤتمرات الأمير سعود بن عبدالله الفيصل آل سعود.



ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى الأربعاء القادم، نخبة من الخبراء والمختصين، بمشاركة 100 عارض من 8 دول، إذ يستعرض أبرز المستجدات المتعلقة بالكهرباء والمياه والطاقة، كما يستهدف خلق شراكات بين المصنعين والموزعين والشركات الوطنية.



يذكر أن المعرض الدولي الـ21 للكهرباء والطاقة المتجددة وتقنية المياه والإنارة والتكييف يتميز بحضور أكبر شركات قطاع الكهرباء والتكييف المحلية وأكبر شركات الطاقة الدولية من تركيا وإيطاليا.