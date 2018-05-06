ثمن أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ توقيع عقد مشروع جمع ونقل النفايات لمدينة سكاكا بقيمة 103900000 ألف ريال أخيرا، ودعمه اللامحدود للأمانة، جاء ذلك خلال تدشين وتسليم المهندس الغامدي مشروع جمع ونقل النفايات من مدينة سكاكا المنطقة الأولى الواقعة شمال طريق الأمير نايف مع إحدى الشركات الوطنية (شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة)، بتكلفة 103900000 ألف ريال، ومدة العقد 5 سنوات، إذ يتضمن 427 إداريا ومراقبا وعاملا، و42 معدة، و5000 برميل، و620 حاوية؛ بحضور ممثلي الأمانة وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري ومدير النظافة مقبل اللاحم ومشرف العقد عادل النبط وممثل الشركة عبدالرحيم القحطاني، إذ يخدم المشروع جميع الأحياء شمال طريق الأمير نايف بمدينة سكاكا في هذا الاتجاه، ويشتمل على جمع ونقل نفايات المنازل والنفايات الصلبة ونظافة المتنزهات والحدائق والمرافق العامة المختلفة والأحياء السكنية والشوارع والميادين، بما ينعكس إيجابا على مستوى النظافة العامة بالمدينة ويحقق للسكان تطورا مهما في خدمات النظافة والإصحاح البيئي والوقاية الصحية.وقال أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي: إن هذا العقد يأتي استمرارا وحرصا من أمانة منطقة الجوف على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع المهمة والحيوية، وإنجازها في أسرع وقت ممكن؛ حتى يستفيد منها المواطن والمقيم. ودعا المقاول إلى الالتزام بالعقد المبرم وإتقانه بجودة عالية.كما يأتي توقيع عقد النظافة ضمن برامج الأمانة لتنمية وتطوير مدينة سكاكا وتلبية حاجاتها من المشاريع والخدمات البلدية.