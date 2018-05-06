تلقى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي دعوة للمشاركة في كونغرس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الذي سيقام في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة 7-10 مايو 2018. وسيشارك الاتحاد في هذا التجمع الإعلامي الكبير بوفد مكون من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور تركي العواد والمهندس حسين اليامي وجبر الشايقي والمدير التنفيذي عادل الزهراني.يذكر أن اتحاد الإعلام الرياضي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، إذ تم تنفيذ العديد من المبادرات خلال الفترة القصيرة الماضية، يأتي أبرزها إقامة دورات تدريبية لمديري المراكز الإعلامية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإقامة برنامج تدريبي متخصص للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا.