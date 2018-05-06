صادقت إدارة النادي الأهلي على خبر «عكاظ» المنشور يوم الأربعاء الماضي (رقم 18876)، الموافق 2 مايو 2018، الذي حمل عنوان «غويدي يراقب الأهلاويين أمام السد»، إضافة إلى موعد وصوله اليوم (الأحد) 6 مايو.إذ وصل الأرجنتيني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم لمدينة جدة كي يتولى زمام الأمور الفنية في الموسم القادم، قادماً من فريق كولو كولو التشيلي، وسيقوم بإنهاء إجراءات التعاقد رسميا مع الأهلي.وكان الأرجنتيني قد وصل عصرا وتوجه لمقر النادي، إذ كان في استقباله منسوبو العلاقات العامة بالنادي ومدير المركز الإعلامي، وبدأ مشواره مع «الراقي» بجولة تفقدية تعرف خلالها على مرافق النادي، قبل أن يتجه إلى مقر سكنه بأحد الفنادق بجدة.يذكر أن صفقة غويدي كانت بدعم كامل من قبل الهيئة العامة للرياضة ممثلة في رئيسها تركي آل الشيخ، كما أن غويدي كان أحد أهم خيارات قطبي الرياض الهلال والنصر في الموسمين الماضيين، ولم يكتب لتلك المفاوضات النجاح في ذلك الوقت.ميدانيا، اختتم لاعبو الأهلي تحت قيادة مدربهم «المؤقت» التونسي فتحي الجبال تحضيراتهم الفنية لمواجهة السد اليوم (الإثنين)، التي ستقام على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ اشتملت الحصة التدريبية الأخيرة على بعض التدريبات الترفيهية تخللتها مناورة اطمأن من خلالها الجبال على جاهزية عناصره للقاء.